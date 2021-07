Simona Halep revine pe teren - Este pe lista turneului de la Cincinnati

După accidentarea suferită în mai, Simona Halep a ratat Wimbledonul și marele ei obiectiv, o participare încununată cu medalie la Olimpiadă. După mai bine de trei luni de la absență, sunt mari șanse ca fosta număr unu mondial să revină pe teren la turneul de la Cincinnati.

Simona Halep s-a accidentat la turneul de la Roma din mai și nu a mai jucat de atunci un meci oficial. Deși trebuia să participe la Wimbledon, fostul număr unu mondial nu a mai putut să-și apere trofeul și a declarat forfait și pentru Tokyo.



Organizatorii turneului WTA 1000 de la Cincinnati au anunțat lista participantelor iar Simona Halep se află printre tenismenele de pe ea.



La Cincinnati, Halep a jucat două finale, una cu Garbine Muguruza (2017) și alta cu Kiki Bertens (2018).



Turneul WTA 1000 de la Cincinnati se joacă pe ”hard” între 16 și 22 august 2021 iar ultima învingătoare este Victoria Azarenka.



