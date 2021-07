ATP: Pablo Carreno Busta, campion la Hamburg după ce l-a învins pe Filip Krajinovic

Aflat pe locul 13 în ierarhia ATP, ibericul s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-4, după o oră și 22 de minute de joc.

Pe parcursul turneului de la Hamburg, Pablo a mai trecut de Carlos Taberner (114 ATP), Dusan Lajovic (43 ATP) și Federico Delbonis (48 ATP).

Carreno Busta mai are în palmares alte cinci titluri: Winston-Salem, Moscova (2016), Estoril (2017), Chengdu (2019) și Marbella (2021).

\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6



Title No. 6 in the career of \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 @pablocarreno91 & his second of the season! #HamburgOpen pic.twitter.com/YOsoqCydyS