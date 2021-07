WTA: Tamara Zidansek a câștigat primul titlu din carieră - Slovena, campioană la Lausanne

În urma câștigării turneului de la Lausanne, Tamara Zidansek va înregistra un salt de 13 sau 14 locuri în ierarhia mondială (poate fi depășită de Yulia Putintseva, dacă jucătoarea din Kazakhstan se va impune în finala de la Budapesta), urmând ca de luni, 18 iulie, să se afle pe 36/37 (cea mai bună poziție din carieră).

În varsta de 23 de ani, Tamara a mai trecut pe parcursul competiției de Marina Melnikova (Rusia, 182 WTA), Mandy Minella (Luxemburg, 242 WTA), Lucia Bronzetti (Italia, 241 WTA) și Maryna Zanevska (Belgia, 193 WTA).

De-a lungul timpului, Zidansek a mai disputat alte două finale, însă a pierdut de fiecare dată. În acest an a fost învinsă de Maria Camila Osorio Serrano în ultimul act al turneului de la Bogota, scor 5-7, 6-3, 6-3. În 2019 a ajuns până în finala turneului de la Nurnberg, însă a fost învinsă de Yulia Putintseva, scor 4-6, 6-4, 6-2.

First WTA title SECURED ✅ \uD83C\uDFC6



\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEE @tamara_zidansek comes back from the brink in Lausanne to defeat Burel!



#LadiesOpenLausanne pic.twitter.com/l1cPXmOCzC