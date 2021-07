Surpriza zilei la Hamburg: Stefanos Tsitsipas, eliminat în sferturi / VIDEO Racheta grecului s-a rupt în timpul unui punct

What just happened \uD83E\uDD74



Pentru un loc în finală, Filip se va confrunta cu alt sârb, Laslo Djere (57 WTA), după ce acesta l-a învins pe al treilea favorit al competiției, Nikoloz Basilashvili (29 ATP).

He upsets top seed Tsitsipas 3-6, 6-1, 6-3 to reach the Hamburg semi-finals.



Cap de serie numărul 6, Krajinovic s-a impus după un meci care a durat două ore, scor 3-6, 6-1, 6-3.În momentul în care Krajinovic conducea cu 3-1 în setul secund, racheta lui Tsitsipas s-a rupt în timpul unui punct.Laslo Djere (Serbia) vs Nikoloz Basilashvili (Georgia/3) 6-2, 6-2Filip Krajinovic (Serbia/6) vs Stefanos Tsitsipas (Grecia/1) 3-6, 6-1, 6-3Pablo Carreno-Busta (Spania/2) vs Dusan Lajovic (Serbia/5) 7-6(4), 6-3Benoit Paire (Franța/8) vs Federico Delbonis (Argentina)F. Krajinovic (6) vs L. DjereB. Paire (8)/F. Delbonis vs P. Carreno-Busta (2).