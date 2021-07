Ce spune cel mai bătrân jucător activ de tenis din lume, la 97 de ani: „Slavă cerului că am mai trăit o zi! Vreau să joc cu Federer”

Însă acest lucru nu l-a oprit din a participa la campionatele mondiale și europene pentru seniori și să joace mai bine decât adversari mai tineri deși nu se mai mișcă la fel de rapid în jurul terenului pe cât o făcea înainte.Stanislavskyi avea 30 de ani când colegul său, pe atunci un campion sovietic la gimnastică, i-a făcut cunoștință cu tenisul.De atunci Leonid s-a antrenat de 3 ori pe săptămână în Harkov, orașul său natal din estul Ucrainei.„Este un tip de sport elegant. Este o mișcare fizică bună. Este un joc frumos. Și mai este un lucru legat de tenis - poți juca indiferent de vârsta pe care o ai”, a declarat acesta pentru Reuters.Recunoscut de Guinness World Records drept cel mai bătrân jucător de tenis din lume, Stanislavskyi se antrenează din greu pentru a participa la Campionatul Mondial pentru Super-Seniori ce urmează să aibe loc în Mallorca anul viitor.Federația Internațională de Tenis a introdus pentru prima dată o categorie pentru grupa de vârstă 90+ la turneul din 2021 după ce Stanislavskyi le-a trimis oficialilor o scrisoare în care îi ruga acest lucru.„Când aveam 95 de ani mă simțeam mult mai bine decât acum”, a relatat acesta, adăugând că „este greu și să umbli când ai 97 de ani”.„Oamenii care au sub 70 de ani zic: 'Ce bine că am mai trăit încă un an!.' Oamenii între 70 și 90 de ani zic: 'Ce bine că am mai trăit încă o lună!'. Eu număr fiecare zi și zic: 'Slavă cerului că am mai trăit încă o zi!'”, spune bărbatul în vârstă de 97 de ani.Stanislavskyi spune că secretul longevității sale este constituit dintr-o combinație de noroc genetic și sport regulat, acesta începându-și fiecare dimineață cu gimnastică și o serie de flotări și tracțiuni.Ucraineanul, care mai este pasionat și de înot și schi, spune că obiectivul său suprem este să trăiască 100 de ani și să îl întâlnească de cealaltă parte a fileului pe Roger Federer.