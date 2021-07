John McEnroe: „Novak Djokovic ar trebui să câștige 25 de titluri de Grand Slam”. Dar asta nu închide dezbaterea despre GOAT

Doar Margaret Court, Serena Williams și Steffi Graf au mai multe, dar McEnroe se așteaptă ca Djokovic să le depășească și pe ele. „Cred că va mai câștiga încă patru sau cinci, evident dacă va fi sănătos”.După ce a triumfat și la Melbourne și Paris, Djokovic a câștigat toate cele trei titluri de Grand Slam din acest an. Cu Olimpiada și US Open în perspectivă, el ar putea produce un „Golden Slam” ca Steffi Graf în 1988, deși spune că este „50/50” privind prezența la Tokyo.„Djokovic s-a plasat departe în fața tuturor prin abilitatea de a crea termeni pentru a scrie istorie și de a o face în condiții de stres enorm”, a spus McEnroe, care a câștigat șapte titluri de Grand Slam. „Când încerci să spargi recordurile tuturor timpurilor este o presiune imensă. El este capabil să joace cel mai bun tenis în aceste condiții.”Pentru unii, discuția despre „cel mai bun din toate timpurile” (Greatest Of All Times – GOAT) este superficială și face deservicii realizărilor fiecărui jucător. Urmărirea exclusivă a numerelor – chiar dacă întâlnirile directe, clasamentele și titlurile trebuie avute în vedere – nu redă întreaga imagine.Nu este posibilă cuantificarea stilurilor lor diferite de joc, cum și-au adaptat jocul, forța fizică și mentală, nici cum au depășit momentele grele care le-au apărut în cariere. Dar creează cadrul pentru dezbatere, „Este incredibil, pentru că și în toate celelalte sporturi ai dezbateri. Messi sau Maradona? Michael Jordan sau LeBron James?” a spus McEnroe.„Este o raritate să existe trei tipi care joacă în același timp și este greu să afirmi că nu sunt cei mai buni trei dintotdeauna. Nu doar după numărul de turnee majore, ceea ce este evident important, ci după tot ce au făcut în cariere. Este uimitor. Să termini anul pe primul loc este important, dar oamenilor le place să vorbească despre recorduri – în toate sporturile, nu doar în tenis. Sunt atâtea de spus despre acești trei tipi. Dacă mi-ar fi spus cineva atunci când jucam că nu va fi unul singur cu 20 de titluri majore, ci că vor fi trei, i-aș fi spus același lucru pe care-l spuneam arbitrilor în 1981 – Nu vorbești serios!”.