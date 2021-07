LiveBLOG Wimbledon: Novak Djokovic vs Matteo Berrettini 6-7(4), 0-0

A fost nevoie de o oră și 10 minute pentru ca primul set al finalei să aibă un câștigător. Berrettini a revenit incredibil de la 2-5, a dus manșa în tiebreak, iar aici s-a impus cu 7-4.



Dealing with the @MattBerrettini serve like \uD83D\uDE45‍♂️ #Wimbledon pic.twitter.com/xmWjBf8eZE

Is beating Djokovic on grass Mission Impossible?



(Sorry, we had to...) \uD83E\uDD37‍♂️#Wimbledon pic.twitter.com/eLYCRbuFX4