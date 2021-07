LiveBLOG Wimbledon: Novak Djokovic vs Matteo Berrettini 0-0

Novak Djokovic este foarte aproape de a rescrie (încă o dată) istoria tenisului, marele campion sârb aflându-se la o singură victorie distanță de egalarea recordului titlurilor de Grand Slam deținut (încă) de Roger Federer și Rafael Nadal. Liderul mondial îl întâlnește în finala de la Wimbledon pe italianul Matteo Berrettini. Ultimul act de la All England Club este LiveBLOG pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.

Titlurile de Grand Slam ale lui Novak Djokovic



Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021)

Roland Garros (2016, 2021)

Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019)

US Open (2011, 2015, 2018)





Djokovic vs Berrettini





Vârstă: 34-25

Înălțime: 1,88 metri - 1,96 metri

Greutate: 77 kg - 95 kg

Ambii sunt jucători de mâna dreaptă (execută backhandul cu două mâini amândoi)

Jucători PRO din: 2003 - 2015

Victorii înfrângeri în 2021: 27/3 vs 26/6

Victorii înfrângeri în carieră: 961/195 vs 97/57

Titluri în carieră: 84 - 5

Titluri de Grand Slam: 19 - 0

Bani câștigați din tenis: $149.810.010 vs $6.514.992





Meciuri directe: 2-0 pentru Djokovic





Cei doi finaliști de la Wimbledon s-au mai intersectat în circuitul ATP în două rânduri, iar de fiecare dată s-a impus sârbul.







2021, Roland Garros: 6-3, 6-2, 6-7(5), 7-5 pentru Djokovic2019, Turneul Campionilor: 6-2, 6-1 pentru Djokovic