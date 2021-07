Ce a declarat Ashleigh Barty după ce a câștigat Wimbledonul

Mi-a luat mult timp să îndrăznesc să visez la câștigarea acestui turneu. Este mai bine decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Sper că am făcut-o mândră pe Evonne (n.r. Goolagong Cawley, câștigătoare la Wimbledon în 1971 și 1980)", a spus Barty, după meci.

După o oră și 55 de minute, Barty a avut câștig de cauză, scor 6-3, 6-7(4), 6-3. Este al doilea titlu de Grand Slam cucerit de lidera mondială (după Roland Garros 2019).

\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA @ashbarty \uD83E\uDD1D Evonne Goolagong Cawley \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA



Whether it's 2021 or 1971, you always remember your first...#Wimbledon pic.twitter.com/djzUM8Buft