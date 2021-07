LiveBLOG Wimbledon, finala: Ashleigh Barty vs Karolina Pliskova

De știut:

Ashleigh Barty vs Karolina Pliskova





Meciuri directe: 5-2 pentru Barty





Ani: 25-29Data nașterii: 24 aprilie 1996 vs 21 martie 1992Înălțime: 1.66 metri vs 1.86 metriCea mai bună peformanță la Wimbledon: finală - finalăLocul WTA: 1 vs 13Titluri WTA în carieră: 11-16Titluri WTA dublu: 11-5Bani câștigați din tenis: $18.798.304 vs $20.973.860Victorii / înfrângeri în carieră: 280/100 vs 556/309Cel mai bun loc ocupat: 1 (24 iunie 2019) vs 1 (17 iulie 2017)2021, Stuttgart: 2-6, 6-1, 7-5 pentru Barty2019, Turneul Campioanelor: 4-6, 6-2, 6-3 pentru Barty2019, Miami: 7-6(1), 6-3 pentru Barty2018, US Open: 6-4, 6-4 pentru Pliskova2017, Wuhan: 4-6, 7-6(3), 7-6(2) pentru Barty2016, Nottigham: 7-6(2), 7-6(7) pentru Pliskova2012, Nottigham 2: 2-6, 6-3, 7-6(6) pentru Barty.