Wimbledon, finala: Ashleigh Barty și Karolina Pliskova se luptă pentru marele trofeu de la All England Club

S-au duelat de-a lungul timpului de șapte ori, iar avantajul este clar în favoarea australiencei. Ashleigh Barty este mare favorită în finala de la Wimbledon contra Karolinei Pliskova, dar într-o zi bună cehoaica poate învinge pe oricine. Finala de la All England Club este LiveBLOG pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport de la ora 16:00.







De știut:

Barty are un titlu de Grand Slam cucerit până acum, cel de la Roland Garros din 2019. A mai bifat o semifinală la Australian Open (2020), iar acum la Wimbledon va juca a doua finală majoră din carieră. Tot a doua finală majoră va fi și pentru Karolina Pliskova, sportiva din Cehia pierzând-o pe cea din 2016 de la US Open (învinsă în trei seturi de Angelique Kerber). Ashleigh Barty vs Karolina Pliskova



Ani: 25-29

Data nașterii: 24 aprilie 1996 vs 21 martie 1992

Înălțime: 1.66 metri vs 1.86 metri

Cea mai bună peformanță la Wimbledon: finală - finală

Locul WTA: 1 vs 13

Titluri WTA în carieră: 11-16

Titluri WTA dublu: 11-5

Bani câștigați din tenis: $18.798.304 vs $20.973.860

Victorii / înfrângeri în carieră: 280/100 vs 556/309

Cel mai bun loc ocupat: 1 (24 iunie 2019) vs 1 (17 iulie 2017)





Meciuri directe: 5-2 pentru Barty







2019, Turneul Campioanelor: 4-6, 6-2, 6-3 pentru Barty

2019, Miami: 7-6(1), 6-3 pentru Barty

2018, US Open: 6-4, 6-4 pentru Pliskova

2017, Wuhan: 4-6, 7-6(3), 7-6(2) pentru Barty

2016, Nottigham: 7-6(2), 7-6(7) pentru Pliskova

2012, Nottigham 2: 2-6, 6-3, 7-6(6) pentru Barty. F O R T H E G L O R Y \uD83C\uDFC6



Who will be lifting the Venus Rosewater Dish on Saturday?#Wimbledon pic.twitter.com/3DTTaBgh8V — wta (@WTA) July 8, 2021

2021, Stuttgart: 2-6, 6-1, 7-5 pentru Barty2019, Turneul Campioanelor: 4-6, 6-2, 6-3 pentru Barty2019, Miami: 7-6(1), 6-3 pentru Barty2018, US Open: 6-4, 6-4 pentru Pliskova2017, Wuhan: 4-6, 7-6(3), 7-6(2) pentru Barty2016, Nottigham: 7-6(2), 7-6(7) pentru Pliskova2012, Nottigham 2: 2-6, 6-3, 7-6(6) pentru Barty.