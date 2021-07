Matteo Berrettini, primul finalist de la Wimbledon - Victorie în patru seturi cu Hubert Hurkacz

Berrettini a servit foarte bine pe toată durata partidei (22 de ași, a câștigat 86% dintre punctele jucate cu primul), a reușit 60 de lovituri câștigătoare (Hurkacz a avut doar 27) și a făcut mai puține erori neforțate (18, față de 26).



Calificat pentru prima oară într-o finală de Grand Slam, Matteo Berrettini se va lupta pentru titlul de la Wimbledon cu învingătorul partidei dintre sârbul Novak Djokovic (principalul favorit) și canadianul Denis Shapovalov (cap de serie nr. 10).

Into the history books \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9@MattBerrettini becomes the first Italian player to reach a singles final at #Wimbledon, beating Hubert Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7(3), 6-4 pic.twitter.com/NkKbXbuaQC