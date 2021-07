Motivul pentru care Nick Kyrgios a decis să se retragă de la Jocurile Olimpice

Anunțul de retragere de la JO Tokyo a fost făcut de tenismenul australian pe Twitter.“Am vrut doar să vă anunţ că am decis să mă retrag de la Olimpiadă. Este o decizie pe care nu am luat-o uşor. A fost visul meu să reprezint Australia la Jocurile Olimpice şi ştiu că este posibil să nu mai am vreodată această oportunitate. Dar eu mă ştiu.Nu a fost niciodată”, a scris Kyrgios pe Twitter.”În plus, nu aş vrea să îi iau oportunitatea unui sportiv australian sănătos care este pregătit să reprezinte ţara. Trebuie și să îmi acord timpul necesar pentru refacerea corpului meu. Succes tuturor australienilor care concurează şi o să ne revedem pe teren curând”,La sfârșitul lunii iunie, Kyrgios era inclus pe lista Federației Australiene de Tenis pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.cu o accidentare la abdominali după două seturi jucate cu nr. 19 Felix Auger-Aliassime la Wimbldeon.Numărul 60 mondial câștigase primul set cu 6-2 – dar a declarat că a suferit accidentarea când a servit la 1-4, 15-15. Australianul a continuat să joace, dar s-a chinuit să servească și s-a retras după ce canadianul a egalat câștigând al doilea set cu 6-1.Anterior, tenismenul australian declara că vede turneul de la Wimbledon ca o vacanță