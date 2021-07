Ashleigh Barty, prima finalistă de la Wimbledon / A trecut în două seturi de campioana din 2018

Ashleigh Barty s-a calificat, joi, în finala de la Wimbledon. Lidera mondială a învins-o în două seturi pe Angelique Kerber, campioana din 2018.

Cu un serviciu foarte bun (a câștigat 88% dintre punctele jucate cu primul) și un joc mult mai precis decât al adversarei, Barty a obținut victoria după o oră și 28 de minute de joc, scor 6-3, 7-6(3).

Ashleigh a dominat categoric la capitolul lovituri câștigătoare (38-16) și a comis și mai puține erori neforțate (16-33).

Calificarea în ultimul act de la All England Club este o premieră pentru Ashleigh Barty. Pentru titlu, australianca se va confrunta cu învingătoarea partidei dintre Aryna Sabalenka (Belarus, favorită 2) și Karolina Pliskova (Cehia, 8).

"As close to as good of a tennis match as I'll ever play."



The first Australian woman to reach the Wimbledon final since Evonne Goolagong Cawley in 1980 \uD83D\uDC4F



\uD83C\uDFA5: @Wimbledon | @ashbartypic.twitter.com/zMhaG7bfB4