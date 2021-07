Roger Federer a fost întrebat dacă va mai juca la Wimbledon - Răspunsul îngrijorător pentru fanii elvețianului

Eliminat în sferturile de la Wimbledon de Hubert Hurkacz, Roger Federer, care a trecut printr-o dublă operație la genunchi și a lipsit 13 luni din circuit, a declarat că nu știe dacă va mai juca din nou pe iarba londoneză.

Campion de opt ori la All England Club, Federer (care va împlini 40 de ani în luna august) a pierdut categoric în fața polonezului, scor 6-3, 7-6(4), 6-0.

