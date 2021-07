Surpriza zilei la Wimbledon: Roger Federer, învins în trei seturi de Hubert Hurkacz / Elvețianul a pierdut un set cu 6-0

După doar o oră și 48 de minute de joc, Hurkacz (al 14-lea favorit de la All England Club și campion en-titre de la Miami) s-a impus cu 6-3, 7-6(4), 6-0 în fața legendarului Roger Federer.



Setul al treilea a fost unul dominat de polonez. Vizibil obosit, Federer a comis din ce în ce mai multe greșeli (a terminat partida cu 31 de erori neforțate, în timp ce Hurkacz a avut doar 12) și a avut probleme foarte mari la serviciu (armă foarte importantă pe iarbă). După doar 28 de minute de joc, Hubert i-a administrat un "bagel" (n.r. set câștigat la 0) marelui campion elvețian și s-a calificat în semifinalele de la Wimbledon.



"Să joc în fața lui Roger pe acest teren și să câștig este extraordinar. Este un jucător extraordinar. Sunt foarte mândru să fiu aici! Nu am cuvinte să exprim, abia aștept semifinala" - Hubert Hurkacz, după meci.

Parcursul lui Hubert Hurkacz de la Wimbledon este unul extraordinar: polonezul i-a eliminat pe Lorenzo Musetti (63 ATP), Marcos Giron (66 ATP), Alexander Bublik (38 ATP), Setul al treilea a fost unul dominat de polonez. Vizibil obosit, Federer a comis din ce în ce mai multe greșeli (a terminat partida cu 31 de erori neforțate, în timp ce Hurkacz a avut doar 12) și a avut probleme foarte mari la serviciu (armă foarte importantă pe iarbă). După doar 28 de minute de joc, Hubert i-a administrat un "bagel" (n.r. set câștigat la 0) marelui campion elvețian și s-a calificat în semifinalele de la Wimbledon.Parcursul lui Hubert Hurkacz de la Wimbledon este unul extraordinar: polonezul i-a eliminat pe Lorenzo Musetti (63 ATP), Marcos Giron (66 ATP), Alexander Bublik (38 ATP), Daniil Medvedev (2 ATP) și Roger Federer (8 ATP).

And they say to never meet your heroes…@HubertHurkacz knocks out his idol, eight-time champion Roger Federer, in straight sets to advance to his first Grand Slam semi-final#Wimbledon pic.twitter.com/Qri1uriPDF — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021

An ovation for 22 years of memories \uD83D\uDC4F



It's been a pleasure as always, @rogerfederer #Wimbledon pic.twitter.com/GvsOenp68C — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021

The moment @HubertHurkacz became the second Polish man in history to reach the semi-finals at a Grand Slam \uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF1\uD83D\uDC4F#Wimbledon pic.twitter.com/HcxE5v0ze5 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021

Primele două seturi au fost echilibrate: Hurkacz l-a câștigat pe primul grație unui break realizat în al șaselea game (6-3) și și l-a adjudecat pe al doilea la tiebreak [7-6(4)], după ce elvețianul a condus cu 3-0 și 4-1 în debutul setului.Pentru un loc în marea finală, Hubert Hurkacz se va confrunta cu învingătorul partidei dintre Matteo Berrettini (favorit 7) și Felix Auger-Aliassime (16).