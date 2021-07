LiveBLOG Wimbledon: Ziua a noua - Aflăm numele semifinaliștilor: Novak Djokovic, la turație maximă

Karen Khachanov a egalat situația la seturi contra lui Denis Shapovalov. Rusul s-a impus cu 6-3. Se joacă de o oră și 18 minute.



Djokovic 6-3 Fucsovics. The World No. 1 has now won 13 consecutive sets at this year's #Wimbledon \uD83D\uDC4F pic.twitter.com/Q1LHmUyZQb

Fucsovics a salvat până acum patru mingi de set. Ungurul a spart gheața și a făcut primul break al meciului cu Djokovic (5-2).



Karen Khachanov lasă uitării pierderea primul set: rusul s-a distanțat în setul al doilea (4-0).

Nole mai face un break (4-0), iar primul set pare deja acontat.



Pe Central, nimic nu pare să-l abată pe Djokovic de la drumul spre cel de-al 20-lea Grand Slam: sârbul are deja 3-0.



A început și meciul dintre Novak Djokovic și Marton Fucsovics, duelul are loc pe centralul londonez.



Primul moment important al partidei l-a avut în prim-plan pe Karen: rusul a avut patru mingi de break la 3-2, dar nu a reușit să convertească vreuna. Shapovalov a egalat la 3, reușind să scape cu bine dintr-un game de serviciu foarte dificil.

Pe Terenul 1 a început primul meci al zilei, cel dintre Karen Khachanov (favorit 25) și Denis Shapovalov (favorit 10).



Ziua a noua de la Wimbledon este una în care vom afla numele semifinaliștilor de pe tabloul masculin de simplu. Novak Djokovic și Roger Federer sunt marii favoriți, dar turneul a furnizat deja suficiente surprize.

Novak Djokovic (1) vs Marton FucsovicsKaren Khachanov (25) vs Denis Shapovalov (10)Matteo Berrettini (7) vs Felix Auger-Aliassime (16)Roger Federer (6) vs Hubert Hurkacz (14).

We don't doubt that, @denis_shapo - and we can't wait for the premiere \uD83C\uDFAC \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDE6#Wimbledon | @felixtennis pic.twitter.com/x9ItoR43HC