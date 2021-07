Cel mai de preț secret al momentului din tenis: Cum să-l bați pe Novak Djokovic

​Este mare favorit la câștigarea turneului de la Wimbledon, iar jocul prestat până acum certifică acest lucru. Novak Djokovic este omul momentului în tenisul mondial, sârbul gonind spre cel de-al 20-lea titlu de Grand Slam din carieră.







Supremația lui Nole nu a putut fi oprită în acest an nici măcar de Rafael Nadal pe zgura de la Roland Garros, iar Djokerul aleargă spre a-și egala marii rivali (Federer și Nadal) la numărul de titluri de Grand Slam (20).







Există însă și o soluție (nu neapărat magică) de a-l stopa pe Nole, iar Bautista Agut a împărtășit-o cu toți.







Roberto l-a învins în trei rânduri pe mult mai titratul său adversar, iar ibericul a dezvăluit cum poate fi depășit sârbul. De asemenea, spaniolul reușește constant să-i câștige set lui Novak.







Cum poate fi învins Novak Djokovic



"Cred că în primul rând atunci când joci împotriva lui Djokovic trebuie să ai răbdare. Trebuie să joci raliuri cât mai lungi și să încerci cu orice preț să-l obosești. Asta fac mereu când evoluez împotriva lui" - Roberto Bautista Agut.







Djokovic are 9-3 la meciurile directe, însă Roberto a reușit în multe cazuri să câștige set împotriva liderului mondial (performanță cu care alți jucători nu prea se pot lăuda).







În afară celor trei victorii, Bautista a câștigat alte cinci seturi împotriva celui care domină tenisul mondial.







Bautista a reușit să-l învingă în trei rânduri pe Djokovic:







2019, Miami (Masters): 1-6, 7-5, 6-3

2019, Doha: 3-6, 7-6(6), 6-4

2016, Shanghai (Masters): 6-4, 6-4.







Wimbledon, sferturi, se vor juca miercuri:





Novak Djokovic (1) vs Marton Fucsovics

Karen Khachanov (25) vs Denis Shapovalov (10)

Matteo Berrettini (7) vs Felix Auger-Aliassime (16)

Roger Federer (6) vs Hubert Hurkacz (14).