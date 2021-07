Aryna Sabalenka - Ons Jabeur 6-4, 6-3

Angelique Kerber - Karolina Muchova 6-2, 6-3

Game, set and match - with an ace - @ashbarty \uD83D\uDC4C



The world No.1 defeats compatriot Ajla Tomljanovic 6-1, 6-3 to reach the #Wimbledon semi-finals for the first time pic.twitter.com/qj7AATwPvl