Wimbledon: Roger Federer și-a aflat adversarul din sferturi

Hubert Hurkacz a produs surpriza zilei la Wimbledon, polonezul reușind să-l elimine în optimi pe al doilea favorit de la All England Club, Daniil Medvedev. Pentru Hubert urmează meciul de gală din sferturi cu Roger Federer.





Început luni, meciul dintre Hubert și Daniil s-a termina marți după amiază. A fost nevoie de o bătălie de trei ore și două minute pentru ca polonezul să obțină biletul pentru sferturi.







A fost 2-6, 7-6(2), 3-6, 6-3, 6-3 pentru Hurkacz, al 14-lea favorit de la Wimbledon și campionul en-titre de la Miami.







În sferturi, Hubert va da peste legendarul Roger Federer.



De-a lungul timpului, Federer și Hurkacz s-au duelat o singură dată, în 2019, la Indian Wells. Câștig de cauză a avut elvețianul, scor 6-4, 6-4.





Wimbledon, sferturi:



Novak Djokovic (1) vs Marton Fucsovics

Karen Khachanov (25) vs Denis Shapovalov (10)

Matteo Berrettini (7) vs Felix Auger-Aliassime (16)

Roger Federer (6) vs Hubert Hurkacz (14).





LiveBLOG Ziua a opta de la Wimbledon.