John McEnroe și comentariul după ce Emma Răducanu a abandonat de la Wimbledon - Americanul criticat dur: "Era beat?"

Emma Răducanu, copleșită de emoții - Crede McEnroe



"Îmi pare rău pentru Emma, în mod evident. A părut că a fost prea mult pentru ea, ceea ce este de înțeles. Situația te face să te gândești la toate discuțiile din ultimele săptămâni despre Osaka.



Cât de mult pot acești jucători duce? Te uiți la fetele și la băieții care sunt în circuit de atâta timp și începi să te întrebi cum se descurcă.

Să sperăm că Emma va învăța din această experiență, poate nu este deloc o rușine să trăiește o asemenea experiență la 18 ani.



Și eu am jucat aici când aveam 18 ani și într-un fel m-am simțit eliberat că am pierdut. M-a ajutat însă să înțeleg ce mi-ar trebui pentru a reuși", a fost comentariul lui McEnroe care a inflamat spiritele pe rețelele sociale.



McEnroe taxat pe net: Era beat?

Comentariul lui John nu prea a fost pe placul fanilor, aceștia considerând că fostul mare campion american a exagerat.



Dintre toate comentariile care-l criticau pe McEnroe iese puternic în evidență cel al jurnalistei Harriet Minter.



"Două lucruri despre comentariile lui John McEnroe despre Emma Răducanu. Unu la mână: E beat? Doi: E ceva mai enervant decât un bărbat spunându-i unei femei că nu e accidentată, ci doar copleșită emoțional? Nu, nu este. Vă rog să-i spuneți să se oprească".



Listening to the John McEnroe commentary about Emma Raducanu. Two things: 1. Is he drunk? 2. Is there anything more annoying than a man telling a woman she’s not hurt she’s just emotional? No, no there isn’t. Please ask him to stop. #Wimbledon