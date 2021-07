Capăt de drum - Emma Răducanu, abandon în optimile de la Wimbledon / Ajla Tomljanovic merge în sferturi

Due to medical reasons, Emma Raducanu has retired from this match - but what an incredible run to the fourth round it was \uD83D\uDC9A \uD83D\uDC9C#Wimbledon pic.twitter.com/fmp6M0twDw — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021

"Sunt șocată, Emma probabil simțea dureri mari dacă a ajuns la decizia de a se retrage. Îmi pare foarte rău pentru ea, speram că vom termina partida, îi urez tot binele. Mi-am găsit ritmul, dar Emma era rănită și nu juca cel mai bun tenis la ei, așa că este de înțeles.

Încă nu am realizat că m-am calificat în sferturi, având în vedere circumstanțele. Sunt încântată că voi juca împotriva lui Ash (n.r. Ashleigh Barty) și faptul că două australience au ajuns în sferturi este minunat pentru toți de acasă" - Ajla Tomljanovic.

Citește și:





După un prim set echilibrat în care ambele jucătoare s-au descurcat foarte bine la serviciu, Tomljanovic și-a găsit ritmul și a dominat categoric debutul setului secund.Vizibil extenuată, Răducanu a comis din ce în ce mai multe erori și, după ce a ratat două șanse de a recupera break-ul (Ajla s-a distanțat la 3-0), a părăsit terenul cu lacrimi în ochi pentru a primi îngrijiri medicale. Emma nu a mai revenit și arbitrul de scaun a anunțat calificarea australiencei în sferturile de finală.Născută în Canada, din tată român și mamă chinezoaică, Răducanu a ajuns în Marea Britanie la vârsta de doi ani. Emma a crescut în Londra și a început să joace tenis la cinci ani.Emma Răducanu a obținut trei victorii la Wimbledon: le-a eliminat pe Vitalia Diatchenko (150 WTA), Marketa Vondrousova (42 WTA) și Sorana Cîrstea (45 WTA).Pentru parcursul de la All England Club, Răducanu va primi un premiu de 162.000 de dolari. În plus, tenismena a făcut un salt de 163 de locuri, ajungând pe 175 în clasamentul WTA în timp real.Ashleigh Barty (1) vs Ajla TomljanovicKarolina Muchova (13) vs Angelique Kerber (25)Karolina Pliskova (8) vs Viktorija GolubicOns Jabeur (21) vs Aryna Sabalenka (2).