Wimbledon: Roger Federer, la pas în sferturi - Posibil duel cu Daniil Medvedev: "Sper să plouă și mâine"

Roger Federer, cap de serie numărul 6, s-a impus în trei seturi în fața italianului Lorenzo Sonego (27 ATP) și s-a calificat în sferturile turneului de la Wimbledon.

În cel de-al 18-lea sfert de finală pe care îl va disputa la competiția londoneza, Roger Federer se va întalni cu învingătorul partidei dintre Daniil Medvedev (favorit 2) și Hubert Hurkacz (14). În momentul în care rusul conducea cu 6-2, (2)6-7, 6-3, 3-4, meciul a fost întrerupt din cauza ploii și va continua marți.

Federer are în palmares 20 de trofee în turneele de Grand Slam, dintre care 8 sunt caștigate la Londra (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 și 2017).

Straight sets, straight into his 18th #Wimbledon quarter-final... @rogerfederer beats Lorenzo Sonego 7-5, 6-4, 6-2 to reach the last eight on Centre Court pic.twitter.com/G8VDVyR0XX