LiveBLOG Wimbledon: Ziua optimilor - Swiatek și Sabalenka joacă în aceste momente

Jabeur a servit pentru câștigarea setului la 5-4, dar Swiatek a reușit să revină la ultima strigare (5-5).



După 35 de minute, Aryna Sabalenka a câștigat primul set al partidei cu Elena Rybakina, scor 6-3.



Nu a ținut mult bucuria pentru Swiatek: fosta campioană de la Roland Garros și-a cedat încă o dată serviciul. Ons Jabeur are un incredibil simț al anticipației. Jucătoarea din Tunisia traversează cel mai bun moment al carierei.



Aryna Sabalenka și-a pus în evidență returul devastator și a reușit să se distanțeze la 4-2 contra jucătoarei Elena Rybakina.



În game-ul al șaptelea, Swiatek reușește să-și recupereze serviciul pierdut. Campioana din 2020 de la Roland Garros a egalat situația la 3 în primul set



Ons Jabeur a început perfect meciul cu Iga Swiatek, jucătoarea din Tunisia făcând breakul.

Au început meciurile pe terenurile de la All England Club.



Ziua a șaptea de la Wimbledon este una rezervată meciurilor din optimi, favoriții de la feminin și masculin intrând pe rând în scenă. Djokovic, Federer, Medvedev, Barty, Sabalenka, Swiatek și surprinzătoarea Emma Răducanu încearcă să se califice în sferturi. Toate meciurile de luni, 5 iulie, de la All England Club sunt LiveBLOG pe HotNews.ro.

Meciurile zilei de pe tabloul feminin:



Who will be having a \uD835\uDC74\uD835\uDC82\uD835\uDC88\uD835\uDC8A\uD835\uDC84 Monday? \uD83E\uDE84



\uD83C\uDDF0\uD83C\uDDFF Rybakina vs. Sabalenka \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDFE

\uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF1 Swiatek vs. Jabeur \uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF3

\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA Barty vs. Krejcikova \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF

\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 Keys vs. Golubic \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDED

\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF Ka. Pliskova vs. Samsonova \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Badosa vs. Muchova \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF

\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 Gauff vs. Kerber \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 Raducanu vs. Tomljanovic \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA#Wimbledon pic.twitter.com/P6ZC1ie7lo