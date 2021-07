LiveBLOG Wimbledon: Ziua optimilor - Dueluri interesante pe iarba londoneză

Ziua a șaptea de la Wimbledon este una rezervată meciurilor din optimi, favoriții de la feminin și masculin intrând pe rând în scenă. Djokovic, Federer, Medvedev, Barty, Sabalenka, Swiatek și surprinzătoarea Emma Răducanu încearcă să se califice în sferturi. Toate meciurile de luni, 5 iulie, de la All England Club sunt LiveBLOG pe HotNews.ro.

Meciurile zilei de pe tabloul feminin:



Who will be having a \uD835\uDC74\uD835\uDC82\uD835\uDC88\uD835\uDC8A\uD835\uDC84 Monday? \uD83E\uDE84



\uD83C\uDDF0\uD83C\uDDFF Rybakina vs. Sabalenka \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDFE

\uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF1 Swiatek vs. Jabeur \uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF3

\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA Barty vs. Krejcikova \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF

\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 Keys vs. Golubic \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDED

\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF Ka. Pliskova vs. Samsonova \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Badosa vs. Muchova \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF

\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 Gauff vs. Kerber \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 Raducanu vs. Tomljanovic \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA#Wimbledon pic.twitter.com/P6ZC1ie7lo