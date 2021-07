Wimbledon: Emma Răducanu forțează calificarea în sferturi - Programul zilei de luni, meciuri spectaculoase la Londra

​Tabloul feminin de simplu de la Wimbledon a ajuns în faza optimilor, multe meciuri interesante urmând a avea loc luni, 5 iulie, în complexul de la All England Club. Emma Răducanu, noua senzație a tenisului britanic, forțează calificarea în sferturi, în timp ce marile favorite Barty, Sabalenka și Swiatek încearcă să evite surprizele neplăcute. Duelurile vor fi LiveBLOG pe HotNews.ro.



Conform caselor de pariuri și a specialiștilor, primele trei favorite la câștigarea Wimbledonului sunt Ashleigh Barty (3.70), Aryna Sabalenka (5.50) și Iga Swiatek (7.50).



Programul zilei la Wimbledon pe tabloul feminin de simplu:

We see you Manic Monday \uD83E\uDD2A



\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA Barty vs. Krejcikova \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 Raducanu vs. Tomljanovic \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Badosa vs. Muchova \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF

\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 Gauff vs. Kerber \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA



\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF Ka. Pliskova vs. Samsonova \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA

\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 Keys vs. Golubic \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDED

\uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF1 Swiatek vs. Jabeur \uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF3

\uD83C\uDDF0\uD83C\uDDFF Rybakina vs. Sabalenka \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDFE#Wimbledon