Emma Răducanu și povestea care putea să nu aibă loc: "Nu ne place ideea de a da un wild card cuiva care este pe locul 300 în lume"

Organizatorii turneului de la Wimbledon au refuzat iniţial să-i acorde wild card jucătoarei Emma Răducanu (calificată în optimi după ce a trecut de Sorana Cîrstea), a dezvăluit, duminică, jurnalistul John Lloyd de la Daily Mail.

Sportiva cu origini române şi chineze care reprezintă Marea Britanie a fost foarte aproape să nu joace la Grand Slamul londonez.





Federaţia britanică de tenis (LTA) a propus-o organizatorilor pentru un wild card, dar răspunsul iniţial a fost negativ, scrie News.ro.





"Şi ce au spus cei Wimbledon? Ei au spus: <Neah, nu ne place ideea de a da un wild card cuiva care este pe locul 300 în lume>. Când Emma a primit vestea, am auzit că atitudinea ei a fost: <OK, ce trebuie să fac pentru a le arăta că greşesc?> Ei bine, trebuie să câştigi meciuri, aşa că ea a câştigat două partide la Nottingham, săptămâna trecută şi organizatorii de la Wimbledon i-au dat wild card-ul", a scris el în Mail On Sunday.





"Dar părerea mea este că nu ar fi trebuit să câştige acele meciuri pentru a obţine wild card-ul. Uitaţi-vă la atitudinea ei! A meritat acel wild card. LTA le-a spus că aceasta este cea pe care o propunem şi ei au refuzat-o.

Cine sunt ei pentru a face asta? De ce, pentru că este turneul lor? Nu sunt calificaţi, nu sunt cu Emma zi de zi, nu ştiu ce o motivează. Aceşti antrenori sunt în jurul ei zi de zi, o ştiu şi organizatorii de la Wimbledon ar trebui să aibă încredere în ei, de aceea sunt oamenii de top în LTA.

Dacă nu ar fi primit wild card-ul, ar fi intrat în calificări şi, dacă ar fi pierdut la Wimbledon, ei ar fi spus: <Ei bine, nu l-ar fi meritat (n.r. - wild card-ul)>. Dar este o jucătoare tânără, oricine poate pierde un meci în calificări pe un teren cu iarbă umedă. Răducanu a meritat şansa de a fi pe scena mare şi a fost aproape să nu o obţină. Wimbledon a <comis-o>", a continuat el.





Aventura Soranei Cîrstea la Wimbledon s-a oprit în turul trei, fază a competiției unde sportiva noastră a fost învinsă de Emma Răducanu (18 ani, 338 WTA). Jucătoarea britanică de origine română a obținut o victorie în două seturi, scor 6-3, 7-5, după doar o oră și 40 de minute de joc.

Cu un joc foarte variat, un serviciu excelent (a câștigat 83% dintre punctele jucate cu primul serviciu) și cu multă încredere în propriile puteri (a reușit 30 de lovituri câștigătoare), Emma Răducanu este cea mai tânără jucătoare din Marea Britanie care ajunge în optimile de la Wimbledon în Era Open.



Pentru un loc în sferturi, Răducanu se va duela cu Ajla Tomljanovic (75 WTA). Australianca a trecut de letona Jelena Ostapenko (34 WTA), scor 4-6, 6-4, 6-2.

În clasamentul WTA în timp real, Răducanu se află pe locul 175 WTA.



Născută în Canada, din tată român și mamă chinezoaică, Răducanu a ajuns în Marea Britanie la vârsta de doi ani. Emma a crescut în Londra și a început să joace tenis la cinci ani.