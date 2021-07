Wimbledon: Sorana Cîrstea, eliminată în turul trei de Emma Răducanu, jucătoare britanică de origine română

Pentru un loc în sferturi, Răducanu se va duela cu Ajla Tomljanovic (75 WTA). Australianca a trecut de letona Jelana Ostapenko (34 WTA), scor 4-6, 6-4, 6-2.

Cu un joc foarte variat, un serviciu excelent (a câștigat 83% dintre punctele jucate cu primul serviciu) și cu multă încredere în propriile puteri (a reușit 30 de lovituri câștigătoare), Emma Răducanu este cea mai tânără jucătoare din Marea Britanie care ajunge în optimile de la Wimbledon în Era Open.

The moment @EmmaRaducanu became the youngest British woman to reach the fourth round at #Wimbledon in the Open era \uD83D\uDC4F \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 pic.twitter.com/SUxODx6VIo