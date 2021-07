Turneul de la Wimbledon a rămas fără încă una dintre marile sale favorite, Garbine Muguruza fiind eliminată în turul al treilea de Ons Jabeur.

Cap de serie numărul 11, Garbine a cedat în trei seturi, scor 7-5, 3-6, 2-6. Meciul de pe Central a durat două ore și 26 de minute.





De-a lungul timpului, Muguruza a disputat două finale la All England Club: prima a fost pierdută (la ediția din 2015), iar a doua câștigată (în 2017).



În optimi, Jabeur va avea un meci de gală cu Iga Swiatek (cap de serie numărul 7).



