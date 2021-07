Ce a declarat Sorana Cîrstea după ce a învins-o pe Victoria Azarenka la Wimbledon

Cred că acesta a fost cel mai bun meci al meu din acest an. Este pentru prima oară când câștig cu Vika. Este o jucătoare incredibilă, foarte greu de jucat împotriva ei.

Când am văzut tragerea la sorți nu zâmbeam... Dar cred că am jucat foarte agresiv și am încercat să îmi fac jocul și a mers. Cred că publicul m-a ajutat foarte mult. Nu cred că m-am mai bucurat de un meci ca astăzi.

Când eram condusă, mi-am spus că trebuie să iau fiecare punct în parte. Dar pentru noi jucătorii de tenis, voi (n.r. publicul) sunteți cei mai importanți iar pentru mine meciul de astăzi este ca mai frumoasă amintire a carierei mele" - Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei de la Wimbledon, sportiva noastră reușind una dintre cele mai importante victorii din carieră: a trecut de Victoria Azarenka, favorită 12 și dublă campioană de Grand Slam.





După un meci foarte echilibrat (două ore și 18 minute), Sorana s-a impus în trei seturi, scor 7-6(5), 3-6, 6-4.





De știut:

Sorana și-a egalat astfel cea mai importantă performanță la Wimbledon: a mai ajuns în turul trei la edițiile din 2009, 2012 și 2017.

Pentru calificarea în turul al treilea, Sorana Cîrstea va primi un premiu de 115.000 de lire sterline şi 130 de puncte în clasamentul WTA.





În urma victoriei de joi, Cîrstea a mai "strâns" situația din meciurile directe: este 3-1 pentru Azarenka.

Pentru un loc în optimi, Cîrstea se va duela cu Emma Răducanu (338 WTA, jucătoare britanică de origine română), care a produs surpriza și a eliminat-o pe Marketa Vondrousova (Cehia, 42 WTA, finalistă la Roland Garros în 2019), scor 6-2, 6-4.





Turneul de la Wimbledon, singurul de Grand Slam anulat în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, se va derula anul acesta în perioada sa tradiţională (28 iunie - 11 iulie). Deţinătorul titlului la masculin este sârbul Novak Djokovic, în timp ce Simona Halep este deţinătoarea trofeului la feminin.

