Wimbledon: Sorana Cîrstea, una dintre victoriile carierei - A eliminat-o pe Victoria Azarenka, dublă campioană de Grand Slam

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei de la Wimbledon, sportiva noastră reușind una dintre cele mai importante victorii din carieră: a trecut de Victoria Azarenka, favorită 12 și dublă campioană de Grand Slam.

După un meci foarte echilibrat (două ore și 18 minute), Sorana s-a impus în trei seturi, scor 7-6(5), 3-6, 6-4.

What a win for @sorana_cirstea \uD83D\uDC4F \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4



The Romanian defeats Victoria Azarenka to advance to the third round, matching her best run at #Wimbledon pic.twitter.com/YSf1HPkds7