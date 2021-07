FR de Tenis, răspuns pentru Eduard Novak: "Sportive calificate la JO nu refuză pur şi simplu să participe, ci au probleme fizice"

Federaţia Română de Tenis a luat la cunoştinţă postarea dumneavoastră de pe o reţea de socializare cu privire la neparticipare unor sportive din tenis la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, şi doreşte să facă următoarele precizări.





Prima dintre aceste precizări reprezintă corectarea unei inadvertenţe: Nu ”toate sportivele din tenis care sunt calificate refuză să participe la Jocurile Olimpice”. Este vorba doar de sportivele calificate în proba de simplu, pentru că Federaţia Română de Tenis va fi reprezentată la JO Tokyo 2020 de sportivele Monica Niculescu şi Raluca Olaru, calificate în proba de dublu feminin, care vor reprezenta cu mândrie România, şi tenisul românesc, la Jocurile Olimpice din Japonia.





Apoi, trebuie spus că tenisul, în ultima perioadă, a devenit unul dintre cele mai profesioniste sporturi la nivel individual. Din acest motiv toţi jucătorii şi jucătoarele sunt foarte atenţi cu programul lor, şi cu starea lor de sănătate. Am putea chiar adăuga că jucătoarele, în mod special, sunt foarte atente, mai ales atunci când vine vorba despre probleme fizice.





Astfel, o altă precizare importantă, este aceea că toate cele 4 sportive calificate în proba de simplu la Jocurile Olimpice nu refuză pur şi simplu să participe, ci au probleme fizice: fie sunt accidentate, aşa cum ştiţi prea bine că este cazul sportivei Simona Halep - care, din păcate pentru ea şi pentru tenisul românesc, s-a retras şi de la Roland Garros şi de la Wimbledon - fie au fost accidentate în perioada recentă şi nu sunt complet refăcute şi antrenate pentru a se prezenta corespunzător la această competiţie cu adevărat specială de la Tokyo.





Să nu uităm, domnule Ministru, că aceste jucătoare au reprezentat ţara noastră la nivel internaţional ori de câte ori a fost nevoie de ele, inclusiv acum 2 ani, când Romania a jucat fără niciun fel de finanţare din partea MTS în semifinalele Federation Cup, cea mai importantă competiţie feminină pe echipe naţionale la nivel mondial, şi s-a clasat printre primele 4 naţiuni ale lumii.





De asemenea, trebuie să amintim şi faptul că Federaţia Română de Tenis nu a fost subvenţionată de către MTS sau de statul român timp de peste 3 ani, şi, cu toate că s-a insistat pe soluţionarea acestei probleme, nu am găsit prea multă înţelegere din partea Ministerului pe care îl conduceţi acum dumneavoastră. În plus, trebuie spus că finanţarea primită pentru acest an este mult sub nivelul unei federaţii moderne şi de succes cum este Federaţia Română de Tenis.





Toate cele de mai sus, coroborate cu restricţiile impuse de Pandemia COVID 19, au adus jucătoarele în situaţia de a lua aceste decizii, pe care Federaţia Română de Tenis, preocupată de starea de sănătate a tuturor jucătorilor de tenis din România, le respectă.





Cu deosebită consideraţie,





Comitetul Director al Federaţiei Române de Tenis", este mesajul forului.





Eduard Novak s-a declarat mâhnit, într-un mesaj postat în social media, de faptul că jucătoarele de tenis au refuzat participarea la JO de la Tokyo şi a ameninţat că va tăia din finanţarea Federaţiei Române de Tenis.





"Sunt foarte mâhnit de faptul că toate sportivele din tenis care sunt calificate refuză să participe la Jocurile Olimpice. Această decizie transmite un mesaj toxic pentru tot sportul. Olimpismul este mai presus de orice, iar principiile sale onorează bucuria aflată în efort şi valoarea educativă a bunului exemplu. La Jocurile Olimpice participa staruri ale sporturilor care câştigă milioane de euro şi care respectă aceste principii. De aceea, este de neînţeles pentru mine decizia sportivelor noastre. Cu siguranţă, vom analiza foarte serios de anul viitor ce programe vom finanţa pentru Federaţia Română de Tenis. Aştept reacţia oficială a federaţiei referitor la acest caz", a scris Novak, pe Facebook.

"Stimate Domnule Ministru,