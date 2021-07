Surpriză mare la Wimbledon: Favorita trei, Elina Svitolina, eliminată după doar 65 de minute

Elina Svitolina, cap de serie numărul trei, a părăsit turneul de la Wimbledon în turul al doilea, sportiva din Ucraina fiind învinsă în doar 65 de minute de Magda Linette.

În vârstă de 29 de ani, Linette a speculat în primul rând un serviciu doi modest al Svitolinei (procentaj de doar 29% al punctelor câștigate), poloneza fructificând trei șanse de break dintr-un total de 9.





Elina a stat destul de slab și la capitolul lovituri câștigătoare (8), fața de cele 28 ale adversarei. În plus, Svitolina a comis 14 erori neforțate.

La final, sportiva din Ucraina a avut 48 de puncte câștigate, în timp ce Linette s-a impus în 62.

Ultimul punct al partidei:



Top-10 toppled \uD83D\uDC4F@MagdaLinette notches the biggest win of her career, defeating No.3 seed Elina Svitolina in straight sets#Wimbledon pic.twitter.com/i3a1Okwd8Y