LiveBLOG Wimbledon: Ziua a patra la All England Club: Sorana Cîrstea va juca cu Victoria Azarenka

Anastasia Pavlyuchenkova (finalistă la ultima ediție de la Roland Garros) s-a calificat în turul al treilea de la Wimbledon. Rusoaica a trecut cu un dublu 6-3 de Kristyna Pliskova. Partida a durat 67 de minute.



Campioană en-titre la Roland Garros, Barbora Krejcikova s-a impus în primul set al partidei cu Andrea Petkovic, scor 7-5.



Alexander Zverev (favorit 4) s-a impus în primul set contra lui Tennys Sandgren: 7-5. Manșa a durat 40 de minute.





Karolina Muchova (favorită 19) a câștigat primul set al partidei cu Camila Giorgi, scor 6-3, după 36 de minute.



Ziua a patra de la Wimbledon îi va aduce pe iarba londoneză pe unii dintre marii favoriți de la All England Club: Ashleigh Barty, Roger Federer, Daniil Medvedev și Alexander Zverev. De asemenea, este o zi importantă pentru tenisul românesc: Sorana Cîrstea se va duela cu Victoria Azarenka. Rămâi pe HotNews.ro pentru a fi la curent cu desfășurarea evenimentelor.

