Finalul e aproape - E posibil să fi fost ultima participare a Serenei Williams la Wimbledon

"Este foarte greu de prevăzut ceea ce se va întâmpla, însă imi este efectiv imposibil să nu mă gândesc că a fost ultimul său meci la Wimbledon".



În vârstă de 58 de ani (va împlini 59 pe 4 iulie), Shriver este una dintre cele mai bune jucătoare din istorie la dublu. Americanca a adunat în carieră 21 de titluri majore: 7 la Australian Open, 4 la Roland Garros, 5 la Wimbledon și 5 la US Open.



În 1984, Pam a bifat o performanță incredibilă: a cucerit titlul la toate cele patru Grand Slamuri.



Boris Becker: Timpul nu iartă pe nimeni



De aceeași părere cu Pam este și legendarul Boris Becker. Germanul își exprimă tristețea în legătură cu accidentarea Serenei și spune că îi va fi foarte greu marii campioane din SUA să mai revină pe teren.



"Ultimul lucru pe care o mare campioană precum Serena și l-ar putea dori este acela de a părăsi terenul favorit cu un abandon.



De-abia putea merge drept (n.r. la părăsirea arenei centrale de la Londra), ar trebui să ne obișnuim cu ideea că a fost ultima dată (n.r. când a putut fi văzută jucând la Wimbledon).



A trecut de 30 de ani, este încă un moment de cotitura: leziuni, uzură, a mai avut o accidentare și la Roland Garros. Este trist de constatat, dar timpul nu iartă pe nimeni, femei sau bărbați", a concluzionat Becker.



Momentul accidentării Serenei Williams:



Serena Williams receives a standing ovation from the crowd at #Wimbledon



Williams was forced to retire in the first round of after sustaining an apparent injury. pic.twitter.com/exFZxJJZGh