Reacția promptă a lui Roger Federer după ce Serena Williams a părăsit Wimbledon-ul plângând

Aflată printre favoritele turneului de la All England Club, Serena Williams a rezistat doar câteva minute pe iarba londoneză. Americanca a fost nevoită să abandoneze în primul tur, după ce a jucat doar șase game-uri cu Aliaksandra Sasnovich.

În momentul în care conducea cu 3-1 în primul set, Serena Williams a alunecat și, chiar dacă nu a căzut pe teren, a cerut un timeout medical după ce și-a pierdut serviciul.

La scorul de 3-3 (după 33 de minute de joc), Williams și-a pierdut din nou echilibrul pe linia de fund și a căzut. După ce s-a ridicat cu dificultate, americanca s-a îndreptat șchiopătând spre fileu, și-a anunțat retragerea și, cu lacrimi în ochi, și-a luat la revedere de la fani.

