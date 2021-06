LiveBLOG Wimbledon: Prima zi - Vor juca Monica Niculescu, Irina Begu și Mihaela Buzărnescu

Timp de două săptămâni (28 iunie - 11 iulie), HotNews.ro vă va ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în complexul de la All England Club, acolo unde are loc Wimbledon, cel de-al treilea turneu de Grand Slam al sezonului din tenisul de câmp mondial. Prima zi de pe iarba londoneză le aduce pe terenuri pe Monica Niculescu, Irina Begu și Mihaela Buzărnescu.



Terenul 1





În primul meci al zilei, Monica Niculescu (118 WTA) se va duela cu Aryna Sabalenka (favorită doi). Duelul va începe la ora 15:00 (ora României) și va fi LiveBLOG pe HotNews.ro.







În ultimul meci al zilei (al patrulea) se vor întâlni Mihaela Buzărnescu (161 WTA) și Venus Williams. Duelul va avea loc după o partidă de pe tabloul feminin de simplu și alte două de pe cel masculin de simplu. Partida ar putea începe undeva după ora 19:00.







Al doilea meci al zilei de pe această arenă (ziua de tenis începe la ora 13:00) le va aduce față în față pe Irina Begu (79 WTA) și Katie Volynets (sportivă venită din calificări: 19 ani, locul 196 WTA). Duelul va avea loc după un meci de pe tabloul masculin de simplu (Bagnis vs Kecmanovic). Partida ar putea începe undeva după ora 15:00.







Ashleigh Barty (1) vs Carla Suarez Navarro

Bianca Andreescu (5) vs Alize Cornet

Serena Williams (6) vs Aliaksandra Sasnovich

Petra Kvitova (10) vs Sloane Stephens.

Elina Svitolina (3) vs Alison Van UytvanckIga Swiatek (7) vs Su-Wei HsiehKarolina Pliskova (8) vs Tamara Zidansek