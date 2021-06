Wimbledon: Debut în forță pentru românce în prima zi - Luni vor juca Monica Niculescu, Irina Begu și Mihaela Buzărnescu

Turneul de la Wimbledon își va deschide oficial porțile în cursul zilei de luni, atunci când vor avea loc primele partide de la ediția din 2021. Trei sportive din România vor juca pe 28 iunie: Monica Niculescu, Irina Begu și Mihaela Buzărnescu.



De știut:





În primul meci al zilei, Monica Niculescu (118 WTA) se va duela cu Aryna Sabalenka (favorită doi). Duelul va începe la ora 15:00 (ora României) și va fi LiveBLOG pe HotNews.ro.



Terenul 2

În ultimul meci al zilei (al patrulea) se vor întâlni Mihaela Buzărnescu (161 WTA) și Venus Williams. Duelul va avea loc după o partidă de pe tabloul feminin de simplu și alte două de pe cel masculin de simplu. Partida ar putea începe undeva după ora 19:00.



Terenul 11

Al doilea meci al zilei de pe această arenă (ziua de tenis începe la ora 13:00) le va aduce față în față pe Irina Begu (79 WTA) și Katie Volynets (sportivă venită din calificări: 19 ani, locul 196 WTA). Duelul va avea loc după un meci de pe tabloul masculin de simplu (Bagnis vs Kecmanovic). Partida ar putea începe undeva după ora 15:00.



Alte confruntări interesante din primul tur:

Ashleigh Barty (1) vs Carla Suarez Navarro

Bianca Andreescu (5) vs Alize Cornet

Serena Williams (6) vs Aliaksandra Sasnovich

Petra Kvitova (10) vs Sloane Stephens.





Posibile sferturi, dacă favoritele își vor respecta statutul:





Ashleigh Barty (1) vs Bianca Andreescu (5)

Elina Svitolina (3) vs Serena Williams (6)

Sofia Kenin (4) vs Karolina Pliskova (8)





Turneul de la Wimbledon, singurul de Grand Slam anulat în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, se va derula anul acesta în perioada sa tradiţională (28 iunie - 11 iulie). Deţinătorul titlului la masculin este sârbul Novak Djokovic, în timp ce Simona Halep este deţinătoarea trofeului la feminin.





Cum arată programul zilei de luni, 28 iunie, de la Wimbledon:



Elina Svitolina (3) vs Alison Van UytvanckIga Swiatek (7) vs Su-Wei HsiehKarolina Pliskova (8) vs Tamara Zidansek