Angelique Kerber, repetiție bună înainte de Wimbledon: A câștigat turneul de la Bad Homburg

Angelique Kerber (28 WTA) a câștigat, sâmbătă, turneul de la Bad Homburg (WTA 250), competiție pregătitoare pentru Wimbledon. Nemțoaica și-a trecut astfel în palmares cel de-al 13-lea trofeu la simplu din carieră.



Kerber a trecut în două seturi, scor 6-3, 6-2, de Katerina Siniakova (76 WTA). Finala a durat o oră și 25 de minute.



Lista turneelor câștigate de Kerber în carieră:

2021 - Bad Homburg; 2018 - Sydney, Wimbledon; 2016 - Australian Open, Stuttgart, US Open; 2015 - Charleston, Stuttgart, Birmingham, Stanford; 2013 - Linz; 2012 - Paris [Indoors], Copenhaga.



\uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA Home court advantage \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA@AngeliqueKerber secures the @badhomburgopen title with a straight-sets win over Siniakova!



Her first \uD83C\uDFC6 since Wimbledon in 2018. pic.twitter.com/w6FhxNALrp