​WTA Bad Homburg: Angelique Kerber, în finală după ce a fost condusă cu set și 3-1 de Petra Kvitova

Angelique Kerber (28 WTA, cap de serie nr. 4) s-a calificat, vineri, în finala turneului de la Bad Homburg, trecând în trei seturi de Petra Kvitova (12 WTA, principala favorită).

Kerber s-a impus cu scorul de 3-6, 6-4, 7-6(3), în două ore şi șase minute. În setul secund, Petra a condus cu 3-1.

În ultimul act al competiției, Angelique Kerber o va întâlni pe cehoaica Katerina Siniakova (76 WTA), care a învins-o pe iberica Sara Sorribes Tormo (54 WTA), scor 6-2, 6-4.



Turneul de la Bad Homburg (WTA 250) se dispută pe iarbă, între 20-26 iunie 2021, iar premiile totale sunt în valoare de $235,238.

