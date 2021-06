Wimbledon: Cu cine vor juca fetele noastre în turul întâi - Ana Bogdan, duel cu finalista de la Roland Garros

Wimbledon, turul întâi:





Sorana Cîrstea (45 WTA) vs Samantha Murray Sharan (226 WTA)

Patricia Țig (62 WTA) vs Daria Kasatkina (34 WTA / favorită 31)

Ana Bogdan (92 WTA) vs Anastasia Pavyluchenkova (19 WTA / 16)





Mihaela Buzărnescu (161 WTA) vs Venus Williams (112 WTA).

De știut:

România mai are o singură reprezentantă în calificări: Monica Niculescu (118 WTA) se va duela cu Kristie Ahn (118 WTA) pentru un loc pe tabloul principal.





Simona Halep și-a anunțat retragerea de la Wimbledon din cauza accidentării suferite la turneul de la Roma.





Alte confruntări interesante din primul tur:

Ashleigh Barty (1) vs Carla Suarez Navarro

Bianca Andreescu (5) vs Alize Cornet

Serena Williams (6) vs Aliaksandra Sasnovich

Petra Kvitova (10) vs Sloane Stephens.





Posibile sferturi, dacă favoritele își vor respecta statutul:





Ashleigh Barty (1) vs Bianca Andreescu (5)

Elina Svitolina (3) vs Serena Williams (6)

Sofia Kenin (4) vs Karolina Pliskova (8)





Turneul de la Wimbledon, singurul de Grand Slam anulat în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, se va derula anul acesta în perioada sa tradiţională (28 iunie - 11 iulie). Deţinătorul titlului la masculin este sârbul Novak Djokovic, în timp ce Simona Halep este deţinătoarea trofeului la feminin. Aryna Sabalenka (2) vs Iga Swiatek (7).

Irina Begu (79 WTA) vs o jucătoare venită din calificăriElina Svitolina (3) vs Alison Van UytvanckIga Swiatek (7) vs Su-Wei HsiehKarolina Pliskova (8) vs Tamara Zidansek