Wimbledon: Novak Djokovic și Roger Federer și-au aflat adversarii din primul tur

Meciuri interesante în primul tur de la Wimbledon:





Novak Djokovic (1) vs Jack Draper (wild card)

Stefanos Tsitsipas (3) vs Frances Tiafoe

Alexander Zverev (4) vs Tallon Griekspoor

Matteo Berrettini (7) vs Guido Pella

Grigor Dimitrov (18) vs Fernando Verdasco

Ugo Humbert (21) vs Nick Kyrgios





Posibile sferturi, dacă favorții își vor respecta statutul:





Novak Djokovic (1) vs Andrey Rublev (5)

Stefanos Tsitsipas (3) vs Roberto Bautista Agut (8)

Alexander Zverev (4) vs Matteo Berrettini (7)

Daniil Medvedev (2) vs Roger Federer (6).

A big first-round awaits at The Championships in 2021. \uD83D\uDC47 #Wimbledon pic.twitter.com/vroYzhkqyG — ATP Tour (@atptour) June 25, 2021

Novak Djokovic și Roger Federer se pot întâlni în marea finală (nu se află pe aceeași parte de tablou). Cei doi s-au confruntat pentru trofeu în 2019 (ultima ediție a Grand Slam-ului londonez), sârbul impunându-se după unNovak Djokovic s-a impus de cinci ori la All England Club (2011, 2014, 2015, 2018 și 2019), în timp ce Federer a câștigat de opt ori trofeul (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 și 2017).Daniil Medvedev (2) vs Jan-Lennard StruffAndrey Rublev (5) vs Federico DelbonisRoger Federer (6) vs Adrian MannarinoRoberto Bautista Agut (8) vs John MillmanDiego Schwartzman (9) vs Benoit PaireNikoloz Basilashvili (24) vs Andy Murray (wild card).Jack Draper (19 ani) a obținut primele sale victorii în circuitul ATP la turneul de la Queen's Club: i-a învins pe Jannik Sinner și Alexander Bublik. În 2018, Jack a ajuns până în finala probei de juniori de la Wimbledon.Turneul de la Wimbledon, singurul de Grand Slam anulat în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, se va derula anul acesta în perioada sa tradiţională (28 iunie - 11 iulie). Deţinătorul titlului la masculin este sârbul Novak Djokovic, în timp ce Simona Halep este deţinătoarea trofeului la feminin.