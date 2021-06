WTA Eastbourne: Aryna Sabalenka, principala favorită, eliminată după ce a câștigat un set cu 6-0 / Programul semifinalelor

Chiar dacă a bifat un "bagel" (n.r. set câștigat la zero), Aryna Sabalenka, principala favorită, a fost eliminată în sferturile turneului de la Eastbourne. A patra jucătoare a lumii a fost învinsă de Camila Giorgi (75 WTA).





Italianca a obținut victoria după două ore și 20 de minute de joc, scor 7-6(5), 0-6, 6-4.

Camila Giorgi (Italia) vs Aryna Sabalenka (Belarus/1) 7-6(5), 0-6, 6-4.Anett Kontaveit (Estonia) vs Viktorija Golubic (Elveția) 2-6, 7-6(2), 7-5Jelena Ostapenko (Letonia) vs Daria Kasatkina (Rusia) 1-6, 7-5, 6-2.Elena Rybakina (Kazakhstan) vs Anastasija Sevastova (Letonia) 2-6, 7-6(5), 7-6(5).Camila Giorgi (75 WTA) vs Anett Kontaveit (27 WTA)Jelena Ostapenko (43 WTA) vs Elena Rybakina (21 WTA).se dispută în perioada 21-26 iunie, pe iarbă, și este un turneu pregătitor pentru Wimbledon. Competiția are premii totale în valoare de $565.530 și face parte din categoria "WTA 500".