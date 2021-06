WTA Eastbourne: Iga Swiatek, eliminată în turul doi - A câștigat primul set, dar le-a pierdut pe următoarele cu 6-0, 6-1

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA @DKasatkina with a big comeback win in Eastbourne!



The Russian bounces back from a set down to defeat No.4 seed Swiatek 4-6, 6-0, 6-1.



Up next: a #VikingInternational quarterfinal against wildcard Jelena Ostapenko. pic.twitter.com/MMsrebfMgY — wta (@WTA) June 23, 2021

Rezultatele înregistrate miercuri:





Camila Giorgi (Italia) vs Shelby Rogers (SUA) 6-3, 4-6, 6-2

Viktorija Golubic (Elveția) vs Belinda Bencic (Elveția/6) 6-4, 6-4

Jelena Ostapenko (Letonia) vs Ons Jabeur (Tunisia) 5-7, 6-4, 6-3

Anastasija Sevastova (Letonia) vs Cori Gauff (SUA) 4-6, 7-5, 6-2

Elena Rybakina (Kazakhstan) vs Elina Svitolina (Ucraina/2) 6-4, 7-6(3).

A. Sabalenka (1) vs C. Giorgi

A. Kontaveit vs V. Golubic

J. Ostapenko vs D. Kasatkina

A. Sevastova vs E. Rybakina.





"Viking International Eastbourne" se dispută în perioada 21-26 iunie, pe iarbă, și este un turneu pregătitor pentru Wimbledon. Competiția are premii totale în valoare de $565.530 și face parte din categoria "WTA 500".

După o oră și 42 de minute de joc, Kasatkina (34 WTA) a învins-o cupe Swiatek (9 WTA, favorită 4).În runda următoare, Daria se va confrunta cu Jelena Ostapenko (43 WTA), care a trecut de Ons Jabeur (24 WTA), scor 5-7, 6-4, 6-3.Aryna Sabalenka (Belarus/1) vs Alison Riske (SUA) 6-1, 6-4Anett Kontaveit (Estonia) vs Bianca Andreescu (Canada/3) 6-3, 6-3Daria Kasatkina (Rusia) vs Iga Swiatek (4) 4-6, 6-1, 6-0