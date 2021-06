Bianca Andreescu, încă o eliminare prematură - Învinsă în turul doi de la Eastbourne

​Bianca Andreescu nu a stat prea mult nici la Eastbourne. A treia favorită a competiției a fost învinsă în turul doi de Anett Kontaveit.

Kontaveit (Estonia, 27 WTA) a obținut victoria după doar 66 de minute de joc, scor 6-3, 6-3.

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDEA Anett Kontaveit books her spot in the Eastbourne quarterfinals!



Defeats No.3 seed Andreescu 6-3, 6-3 to claim her 13th career Top 10 win. #VikingInternational pic.twitter.com/emFiz2i2W6