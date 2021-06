Dominic Thiem, probleme înaintea Wimbledon-ului / VIDEO Austriacul s-a accidentat și s-a retras de la Mallorca

Dominic Thiem s-a retras din meciul jucat împotriva francezului Adrian Mannarino și a părăsit turneul de la Mallorca. În momentul în care conducea cu 5-2 în primul set, campionul en-titre de la US Open s-a accidentat la încheietura mâinii drepte și nu a mai putut continua partida din optimi.

În sferturile turneului de la Mallorca, Mannarino (42 ATP) se va confrunta cu învingătorul partidei dintre rusul Karen Khachanov (29 ATP) și ibericul Feliciano Lopez (90 ATP).

