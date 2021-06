Adversarele fetelor noastre din calificările de la Wimbledon

Alexandra Dulgheru (358 WTA) vs Danielle Lao (SUA, 238 WTA).

România are 6 reprezentate acceptate direct pe tabloul principal al Grand Slam-ului londonez: Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Patricia Țig, Ana Bogdan și Mihaela Buzărnescu.

Cum arată tabloul calificărilor de la Wimbledon:

Qualifying draw at Wimbledon. pic.twitter.com/bhQz1VfFXG — WTA Insider (@WTA_insider) June 21, 2021

Irina Bara (113 WTA) vs Cristina Bucsa (Spania, 166 WTA)Jaqueline Cristian (153 WTA) vs Tereza Smitkova (Cehia, 487 WTA)Monica Niculescu (193 WTA) vs Ulrikke Eikeri (Norvegia, 247 WTA)Gabriela Ruse (199 WTA) vs Simona Waltert (Elveția, 240 WTA)Gabriela Talaba (207 WTA) vs Lesia Tsurenko (Ucraina, 164 WTA)Irina Fetecău (244 WTA) vs Mayar Sherif (Egipt, 117 WTA)