Ugo Humbert, campion la Halle / Francezul a câștigat al treilea titlu din carieră

Ugo Humbert (31 ATP) a câștigat al treilea titlu din carieră, după ce s-a impus la Halle. Francezul l-a învins în finală pe rusul Andrey Rublev (7 ATP, al patrulea favorit).

Francezul a avut nevoie de o oră și 26 de minute pentru a câștiga partida, scor 6-3, 7-6(4).

Pe parcursul turneului, Humbert i-a învins pe Sam Querrey (63 ATP), Alexander Zverev (6 ATP), Sebastian Korda (52 ATP) și Felix Auger-Aliassime (21 ATP).

Câștigarea turneului de la Halle îi asigură francezului Ugo Humbert un salt de șase poziții în clasamentul ATP (va ocupa locul 25, cea mai bună clasare din carieră).

Ugo Humbert mai are în palmares titlurile câștigate la Auckland și Anvers (2020).

