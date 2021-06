ATP Halle: Ugo Humbert și Andrey Rublev se vor duela pentru titlu

Francezul şi-a luat revanşa asupra canadianului de 20 de ani, care l-a eliminat săptămâna trecută la Stuttgart în sferturi de finală. Câştigător în 2020 la Anvers şi Auckland, Humbert, în vârstă de 22 de ani, va încerca duminică să obţină al treilea său titlu în trei finale.

După ce a trecut în turul doi de germanul Alexander Zverev (6 ATP), iar sâmbătă de Auger-Aliassime, pe Humbert îl aşteaptă în finală rusul Andrey Rublev (7 ATP). Acesta l-a eliminat în semifinale pe georgianul Nikoloz Basilashvili (30 ATP), în trei seturi, 6-1, 3-6, 6-3.

