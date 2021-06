VIDEO Cum se antrenează Serena Williams pentru Wimbledon: Pregătită pentru o nouă provocare

Este una dintre marile favorite la câștigarea Wimbledon-ului, Grand Slam unde serviciul are o importanță aparte. Serena Williams se află în linie dreaptă cu pregătirea pentru competiția de la All England Club (28 iunie - 11 iulie). În plus, americanca pare gata să îmbrățișeze o nouă provocare pentru momentul în care se va retrage din sportul profesionist.







Sub privirile lui Patrick Mouratoglou, Serena oferă lecții de tenis fiicei sale, Alexis Olympia Ohanian (va face 4 ani pe 1 septembrie).







Serena va împlini 40 de ani pe 26 septembrie. Are în impresionantul CV 73 de titluri WTA, 23 dintre acestea fiind de Grand Slam. A urcat pentru prima dată pe locul 1 mondial pe 8 iulie 2002.





Lista Grand Slam-urilor cucerite: Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017), Roland Garros (2002, 2013, 2015), Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).







Clasamentul titlurilor majore:





1 Margaret Court 24

2 Serena Williams 23

3 Steffi Graf 22.







Serena Williams, pregătită pentru meseria de antrenoare: